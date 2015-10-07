Россия и Армения договорились об обмене данными по ядерной безопасности

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Россия и Армения подписали межправительственное соглашение об обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности на своих объектах атомной энергетики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко и министр энергетики и природных ресурсов Армении Ерванд Захарян.

По соглашению, стороны будут на постоянной основе обмениваться информацией о ядерной и радиационной безопасности на атомных объектах России и Армении.

Стороны разработают практические меры по реализации принятых обязательств, включая определение порядка и объема регулярно передаваемой информации в этой области.