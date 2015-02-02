​Опрос: 42% россиян выступают за российский суд над Валерием Пермяковым

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ О массовом убийстве в городе Гюмри в Армении и последовавших за ним беспорядках знает 68% россиян. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, таковы результаты опроса Левада-центра.

При этом отмечается, что 32% ничего об этом не слышали.

Как говорится в сообщении, 48% респондентов заявили, что следствие по делу должны вести и российские, и армянские следователи. По данным опроса, 42% россиян высказались за то, чтобы суд был российским, но проходил на территории Армении (44%).

Отметим, что 12 января в доме в Гюмри были убиты шесть человек и ранен шестимесячный ребенок, который позднее скончался в больнице.

По подозрению в убийстве при попытке перехода через турецкую границу был задержан военнослужащий расквартированной в Гюмри 102-й российской военной базы Валерий Пермяков. 14 января ему были предъявлены обвинения по статьям уголовных кодексов Армении и России.