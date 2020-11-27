Российскую армию массово вакцинируют от COVID-19

В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

"В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса". Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"Всего планируется привить более 400 тыс военных, в том числе до 80 тыс - до конца года", - сказал он.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.