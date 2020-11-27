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Российскую армию массово вакцинируют от COVID-19

Российскую армию массово вакцинируют от COVID-19 В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса
В регионе
27 ноября 2020 г. 14:00
Российскую армию массово вакцинируют от COVID-19

"В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса". Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"Всего планируется привить более 400 тыс военных, в том числе до 80 тыс - до конца года", - сказал он.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVİD-19).

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии.

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