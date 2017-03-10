Российско-турецкий инвестфонд вложит 400 млн долларов США в строительство в России

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Первой инвестицией Российско-турецкого инвестфонда станет строительство в России, стороны вложат по 200 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У нас уже есть сегодня первая сделка с турецкой компанией. Это турецкая компания "Ренессанс", которая является инвестором в инфраструктуру и строительство. Мы вложим по 200 миллионов долларов в различные проекты в России", - указал К.Дмитриев.