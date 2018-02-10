Российский телеведущий во время эфира выгнал из студии американского эксперта - ВИДЕО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Телеведущий Владимир Соловьев во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию после того, как тот нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Винников во время эфира программы постарался опровергнуть присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему.

Гости передачи и телеведущий тут же отреагировали на реплику Винникова.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", — заявил Соловьев.

После этого Соловьев обратился к гостю с просьбой покинуть студию.