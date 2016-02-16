​Российский суд заочно арестовал бывшего вице-премьера Альфреда Коха

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего российского вице-премьера Альфреда Коха по делу о контрабанде картины, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Дата вынесения решения не уточняется. Известно только, что защита Коха уже обжаловала это решение. Ожидается, что во вторник апелляцию рассмотрит Мосгорсуд.

Принятое судом решение о заочном аресте Коха означает, что следствие объявило его в международный розыск, так как в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом в других случаях решение об аресте обвиняемого не может быть принято в его отсутствие.

Ранее сам Кох сообщил, что российские следственные органы возбудили в его отношении дело о контрабанде. По словам бывшего вице-премьера, поводом стала его попытка вывезти из страны картину неизвестного художника, стоимость которой он оценивал в 18 тыс. рублей.

Как утверждает Кох, он знал, что картина – подделка под произведение художника Исаака Бродского. При этом, отмечает бывший вице-премьер, он не мог предположить, что поддельное полотно может представлять ценность для российского культурного наследия. Следствие оценивает стоимость картины почти в 200 тыс. рублей.

Кох также подчеркивает, что вывоз подобных произведений искусства не запрещен при наличии соответствующего разрешения. Вину в инкриминируемом ему деянии бывший вице-премьер, проживающий сейчас за рубежом, не признает.

Альфред Кох в 1996-1997 годах возглавлял Госкомимущество России. С марта по август 1997 года он занимал пост заместителя председателя правительства России.