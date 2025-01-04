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Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха Пассажирский самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх.
В регионе
4 января 2025 г. 07:23
Российский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Пассажирский самолет Airbus A321 совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство гражданской авиации Египта.

"В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная посадка российского самолета после того, как его попросили вернуться из-за внезапной технической неисправности", - заявило ведомство.

Воздушное судно следовало по маршруту из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. По данным некоторых Telegram-каналов, на борту находилось 236 пассажиров. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyaya məxsus təyyarə Şarm əl-Şeyx hava limanına məcburi eniş edib

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