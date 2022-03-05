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Российские войска вышли из Энергодара

Российские войска вышли из Энергодара Войска Российской Федерации вышли из украинского Энергодара. В городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.
В регионе
5 марта 2022 г. 21:23
Российские войска вышли из Энергодара

Войска Российской Федерации вышли из украинского Энергодара. В городе восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местной власти на месте.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромный. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре также все нормально. Войска РФ из города вышли", - сказал он.

Старух добавляет, что минувшей ночью в Энергодаре фиксировали факты мародерства со стороны российских военных.

О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya qoşunları Ukraynanın Enerqodar şəhərini tərk edib

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