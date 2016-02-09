Российские корабли вышли на учения в Черное и Каспийское моря

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Российские военные корабли в рамках проверки боеготовности войск Южного военного округа отрабатывают поиск подводных лодок условного противника и мин в Черном и Каспийском морях, сообщило во вторник управление пресс-службы и информации Минобороны России, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник началась внезапная проверка боеготовности в войсках российского Южного военного округа (охватывает Южный, Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа, а также Черноморский флот и Каспийскую флотилию) и отдельных соединениях Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.

"В рамках проверки боевой готовности войск Южного военного округа корабельные тральные группы из состава соединений минно-тральных кораблей, корабельные поисковые ударные группы и корабельные ударные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии приступили к выполнению задач по обеспечению благоприятного оперативного режима в морских районах Черного и Каспийского морей", — говорится в сообщении.