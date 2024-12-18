О нас

Российская армия подошла к Покровску, стратегически важному городу Украины

Российская армия подошла к Покровску, стратегически важному городу Украины В Донецкой области Украины усилились бои за стратегически важный город Покровск на границе с Днепропетровской областью.
В регионе
18 декабря 2024 г. 12:10
Российская армия подошла к Покровску, стратегически важному городу Украины

В Донецкой области Украины усилились бои за стратегически важный город Покровск на границе с Днепропетровской областью.

Корреспондент восточноевропейского бюро Report подготовил фоторепортаж из Покровска.

Из 4 дорог, ведущих в город, 3 уже перекрыты. Российская армия, захватившая Угледар и Курахово, приблизилась на 4 км к Покровску. Даже дорога, соединяющая Покровск с Днепропетровском, находится под перекрестным огнем.

Если российской армии удастся захватить Покровск, оставшаяся под контролем Украины часть Донецкой области автоматически окажется в окружении. Местные жители называют ситуацию в Покровске "вторым Бахмутом".

Корреспондент Report попытался получить комментарий от городского руководства о ситуации, но не получил ответа. Согласно некоторым источникам, мэр уже покинул Покровск. Представитель мэрии по имени Алексей пытался помешать съемке. Он сказал, что мэр в командировке, однако не уточнил, где именно и по какой причине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ordusu Ukraynanın strateji şəhəri olan Pokrovska yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi