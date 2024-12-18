Российская армия подошла к Покровску, стратегически важному городу Украины

В Донецкой области Украины усилились бои за стратегически важный город Покровск на границе с Днепропетровской областью.

В Донецкой области Украины усилились бои за стратегически важный город Покровск на границе с Днепропетровской областью.

Корреспондент восточноевропейского бюро Report подготовил фоторепортаж из Покровска.

Из 4 дорог, ведущих в город, 3 уже перекрыты. Российская армия, захватившая Угледар и Курахово, приблизилась на 4 км к Покровску. Даже дорога, соединяющая Покровск с Днепропетровском, находится под перекрестным огнем.

Если российской армии удастся захватить Покровск, оставшаяся под контролем Украины часть Донецкой области автоматически окажется в окружении. Местные жители называют ситуацию в Покровске "вторым Бахмутом".

Корреспондент Report попытался получить комментарий от городского руководства о ситуации, но не получил ответа. Согласно некоторым источникам, мэр уже покинул Покровск. Представитель мэрии по имени Алексей пытался помешать съемке. Он сказал, что мэр в командировке, однако не уточнил, где именно и по какой причине.