Роспотребнадзор рекомендовал маски в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал возвращение к масочному режиму в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Роспотребнадзор рекомендовал возвращение к масочному режиму в общественных местах в регионах, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Почти половина выявленных новых случаев инфицирования в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, отмечают в ведомстве.

"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона - Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что заражение субвариантами штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5 может быть опасным для тех, кто не привит, не переболел ковидом ранее, а также для лиц из групп риска. Они отличаются большее высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением.

По итогам последней недели в РФ зарегистрировали 175 680 случаев заболевания. Показатель заболеваемости - 119,71 на 100 тыс. человек. Это на 49,2% выше, чем на прошлой неделе.