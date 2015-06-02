​Росатом осенью начнет масштабные работы по строительству АЭС "Бушер-2" в Иране

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Масштабные работы по сооружению второго и третьего блоков иранской АЭС "Бушер" начнутся осенью 2015 года. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Росатома Сергей Кириенко на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2015".

По словам С.Кириенко, работы начнутся осенью нынешнего года.

Сообщается, что на АЭС будут действовать два усовершенствованных энергоблока с мощностью 1000 МВт каждый.

Напомним, межправительственное соглашение между РФ и Ираном о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано в 1992 году.