Родственники азербайджанских членов экипажа судна "Восток" получат свыше 26 тыс. долларов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Компания "ДВ-флот", судовладелец пропавшего в Японском море судна "Восток", на борту которого также находились двое азербайджанцев, окажет материальную помощь родственникам экипажа траулера, выплатив свыше $26 тыс. каждой семье.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Станислав Мальчевский.

"Предприятие за каждого члена погибшего экипажа выплатит по 1,5 млн ($26, 698) рублей. Кроме этого, семьи получат страховые выплаты от компании страховщика", - сказал Мальчевский.

В настоящий момент статус экипажа "Востока" не изменился: пока идут поиски, моряки не признаны погибшими или пропавшими без вести. Как сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ, официально признать 20 моряков пропавшими без вести может только суд.

Report ранее сообщал, что среди членов экипажа пропавшего 25 января рыболовного судна «Восток» были двое азербайджанцев - матрос Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и матрос Руслан Ализаде 1991 года рождения.