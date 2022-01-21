РФ отправила два дивизиона С-400 в Беларусь

Россия отправляет в Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы.

Россия отправляет в Беларусь два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Беларуси из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

"Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что подразделения ПВО будут добираться до незнакомых полигонов Республики Беларусь комбинированным способом - как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом. На местах выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.