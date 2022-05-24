РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек

На Донбассе в результате обстрелов российских войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.

На Донбассе в результате обстрелов российских войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook .

Отмечается, что РФ обстреляла сегодня 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Они разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из которых 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы различной степени тяжести", - отметили в ОС.