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РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек

РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек На Донбассе в результате обстрелов российских войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.
В регионе
24 мая 2022 г. 23:46
РФ обстреляла 39 населенных пунктов Донбасса, погибли 14 человек

На Донбассе в результате обстрелов российских войск погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице группировки Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что РФ обстреляла сегодня 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Они разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из которых 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив.

"В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы различной степени тяжести", - отметили в ОС.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Donbasın 39 yaşayış məntəqəsini atəşə tutub, ölənlər var

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