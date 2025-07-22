РФ и Украина в Стамбуле обсудят проекты меморандумов о мирном урегулировании

Переданные Россией и Украиной друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании должны стать основной темой третьего раунда прямых переговоров между двумя странами.

Переданные Россией и Украиной друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании должны стать основной темой третьего раунда прямых переговоров между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на росийские СМИ, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда", - сказал он.

По словам Пескова, российская сторона не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле.

"Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших - это уже результативность. Поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - отметил он.

Песков сказал, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет объявлена, когда российская сторона будет готова. По его словам, Кремль рассчитывает, что встреча пройдет на этой неделе.