Reuters: России удалось обезвредить только две из шести ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу в Брянской области России восемью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить только две из них.
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"Американский чиновник подтверждает, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара вглубь России. Другой официальный источник сообщает, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных украинцами", – отметил журналист.
Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по Брянской области ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны заявило, что пять ракет были сбиты, а шестая получила повреждения.