Reuters: России удалось обезвредить только две из шести ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу в Брянской области России восемью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить только две из них.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу в Брянской области России восемью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить только две из них.

Как сообщает Report , об этом написал в социальной сети корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али.

"Американский чиновник подтверждает, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара вглубь России. Другой официальный источник сообщает, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных украинцами", – отметил журналист.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по Брянской области ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны заявило, что пять ракет были сбиты, а шестая получила повреждения.