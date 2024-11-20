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Reuters: России удалось обезвредить только две из шести ракет ATACMS

Reuters: России удалось обезвредить только две из шести ракет ATACMS Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу в Брянской области России восемью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить только две из них.
В регионе
20 ноября 2024 г. 05:46
Reuters: России удалось обезвредить только две из шести ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу в Брянской области России восемью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы противовоздушной обороны смогли перехватить только две из них.

Как сообщает Report, об этом написал в социальной сети корреспондент Reuters в Пентагоне Идрис Али.

"Американский чиновник подтверждает, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS для удара вглубь России. Другой официальный источник сообщает, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных украинцами", – отметил журналист.

Напомним, ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские военные нанесли удар по Брянской области ракетами ATACMS американского производства. Министерство обороны заявило, что пять ракет были сбиты, а шестая получила повреждения.

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Версия на азербайджанском языке Reuters: Rusiya 6 ATACMS raketindən cəmi ikisini zərərsizləşdirə bilib

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