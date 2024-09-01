Рейс Рим-Кутаиси авиакомпании Wizz Air совершил экстренную посадку в Варне

Самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Рим-Кутаиси совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города Варна. Причиной экстренной посадки стала кончина 75 летней гражданки Грузии, которая летела этим рейсом.

Самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший рейс Рим-Кутаиси совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города Варна. Причиной экстренной посадки стала кончина 75 летней гражданки Грузии, которая летела этим рейсом.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания "Мтавари архи".

По информации очевидцев, пенсионерка почувствовала недомогание. Пожилой женщине была оказана первая помощь на борту, но ее не удалось спасти.

Из-за инцидента самолет прибыл в аэропорт Кутаиси с опозданием на несколько часов в воскресенье утром. Пассажирам пришлось прождать в аэропорту Варны около пяти часов.