Реджеп Тайип Эрдоган: "В США начинается новая эпоха"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "В США начинается новая эпоха. Желаю, чтобы этот выбор американского народа был выгодным".

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя избрание Дональда Трампа новым президентом США.

"В США прошли президентские выборы, в результате которого демократы после двух сроков президентства передали власть республиканцам. Это выбор американского народа, и желаю, чтобы это способствовало благотворным действиям в мире в вопросах прав и свобод, демократии в процессах в регионе", - отметил он.