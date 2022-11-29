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Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана

Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана Появились новые факты о связях между армянской террористической организацией АСАЛА и спецслужбами Ирана.
В регионе
29 ноября 2022 г. 11:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана

Появились новые факты о связях между армянской террористической организацией АСАЛА и спецслужбами Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber, армянский террорист, бывший член АСАЛА Мартирос Жамкочян дал интервью газете "Грапарак", в котором раскрыл факты сотрудничества боевика Монте Мелконяна с иранскими спецслужбами.

В интервью армянский газете М.Жамкочян рассказал, что весной 1992 года вместе с Монте он занимался "зачисткой" азербайджанских сел в Ходжавенде.

"Там по дороге были турецкие (азербайджанские – Ред.) села. И наша группа начала зачищать эти территории. У нашего отряда было самое большое количество военной техники и оружия во всем районе", - сказал он.

При этом террорист рассказал об интересном эпизоде – о сотрудничестве Монте Мелконяна с иранской стороной.

"Перед "освобождением Губатлу" (оккупация Губадлы произошла 31 августа 1993 года, когда Монте Мелконян уже был ликвидирован – Ред.) персы позвонили Монте, они считались с ним. Это секрет, и я сегодня открываю его вам. Персы приехали в Горис (Горус – Ред.), чтобы встретиться с Монте, они знали, что готовится операция. Мы в это время находились в городе Лачын, куда привезли часть нашей танковой дивизии, чтобы оттуда продолжить наступление на Зангилан, Губатлу (Губадлы - Ред.), Горадиз. Персы узнали об этой операции, узнали, кто все это организовывал. А в то время интерес со стороны Ирана был в том, что они хотели сотрудничать с нами, чтобы ничего не случилось, чтобы война не перекинулась по ту сторону Аракса (Араз – Ред.). Они хотели гарантии и приехали договариваться с нами. Это было в начале 1993 года, весной. Так что наши друзья и враги знали, с кем имеют дело. Вот почему они считались с нами и вели с нами переговоры. Конечно, мы дали гарантию персам, что не позволим нашим солдатам стрелять в сторону Ирана и по отступающим в его сторону азербайджанцам. Так и случилось", - рассказал Жамкочян.

Международный террорист Монте Мелконян, чьи руки запятнаны кровью невинных азербайджанцев, родился 25 ноября 1957 года в городе Визалия, штат Калифорния, США.

Он был одним из лидеров АСАЛА-РМ. Участвовал в гражданской войне в Ливане. Действовал под прозвищами "Абу Синди", "Саро", "Тимоти Шон Маккормак", "Командир Аво".

В 1988 году после начала армянского сепаратизма в Карабахе, сюда потянулись террористы из разных уголков мира. Одним из них был М.Мелконян, ставший активным участником оккупации азербайджанских земель во время Первой карабахской войны.

Мелконян был уничтожен азербайджанскими военными в июне 1993 года в селе Марзили Агдамского района Азербайджана. В 1996 году в Армении его объявили национальным героем.

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Версия на английском языке New facts appear on links between ASALA terrorists and Iran's special services
Версия на азербайджанском языке ASALA terrorçuları ilə İranın xüsusi xidmət orqanları arasında əlaqələrə dair yeni faktlar üzə çıxıb

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