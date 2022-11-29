Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана

Появились новые факты о связях между армянской террористической организацией АСАЛА и спецслужбами Ирана.

Появились новые факты о связях между армянской террористической организацией АСАЛА и спецслужбами Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Caliber, армянский террорист, бывший член АСАЛА Мартирос Жамкочян дал интервью газете "Грапарак", в котором раскрыл факты сотрудничества боевика Монте Мелконяна с иранскими спецслужбами.

В интервью армянский газете М.Жамкочян рассказал, что весной 1992 года вместе с Монте он занимался "зачисткой" азербайджанских сел в Ходжавенде.

"Там по дороге были турецкие (азербайджанские – Ред.) села. И наша группа начала зачищать эти территории. У нашего отряда было самое большое количество военной техники и оружия во всем районе", - сказал он.

При этом террорист рассказал об интересном эпизоде – о сотрудничестве Монте Мелконяна с иранской стороной.

"Перед "освобождением Губатлу" (оккупация Губадлы произошла 31 августа 1993 года, когда Монте Мелконян уже был ликвидирован – Ред.) персы позвонили Монте, они считались с ним. Это секрет, и я сегодня открываю его вам. Персы приехали в Горис (Горус – Ред.), чтобы встретиться с Монте, они знали, что готовится операция. Мы в это время находились в городе Лачын, куда привезли часть нашей танковой дивизии, чтобы оттуда продолжить наступление на Зангилан, Губатлу (Губадлы - Ред.), Горадиз. Персы узнали об этой операции, узнали, кто все это организовывал. А в то время интерес со стороны Ирана был в том, что они хотели сотрудничать с нами, чтобы ничего не случилось, чтобы война не перекинулась по ту сторону Аракса (Араз – Ред.). Они хотели гарантии и приехали договариваться с нами. Это было в начале 1993 года, весной. Так что наши друзья и враги знали, с кем имеют дело. Вот почему они считались с нами и вели с нами переговоры. Конечно, мы дали гарантию персам, что не позволим нашим солдатам стрелять в сторону Ирана и по отступающим в его сторону азербайджанцам. Так и случилось", - рассказал Жамкочян.

Международный террорист Монте Мелконян, чьи руки запятнаны кровью невинных азербайджанцев, родился 25 ноября 1957 года в городе Визалия, штат Калифорния, США.

Он был одним из лидеров АСАЛА-РМ. Участвовал в гражданской войне в Ливане. Действовал под прозвищами "Абу Синди", "Саро", "Тимоти Шон Маккормак", "Командир Аво".

В 1988 году после начала армянского сепаратизма в Карабахе, сюда потянулись террористы из разных уголков мира. Одним из них был М.Мелконян, ставший активным участником оккупации азербайджанских земель во время Первой карабахской войны.

Мелконян был уничтожен азербайджанскими военными в июне 1993 года в селе Марзили Агдамского района Азербайджана. В 1996 году в Армении его объявили национальным героем.