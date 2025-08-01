Расим Мусабеков: В Баку прекрасно знают, что из себя представляет Затулин

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, политолог Расим Мусабеков на своей странице в Facebook ответил зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину на фоне провокационных заявлений российского парламентария.

Как передает Report, Р. Мусабеков отметил, что "некто Затулин ... настолько "успешно" осуществляет свою деятельность, что давно уже не въездной в большинстве стран Содружества (СНГ - ред.), включая Армению".

"В последнее время Затулина вспоминают в российских СМИ в связи с оглушительной затрещиной, полученной им от вице-спикера Госдумы [Петра] Толстого, являющегося таким же отмороженным шовинистом, как сам пострадавший. Чтобы переключить внимание СМИ на иную тему, Затулин не нашел ничего лучше, чем пролить скупую мужскую слезу по поводу демонтажа установленной в Карабахе скульптуры Айвазовскому. Этого русского художника-мариниста, независимо от его армянской этничности, в Азербайджане знают и ценят. Но потакать самовольным "художествам" сепаратистов и РМК, которых в 2023 году благополучно выпроводили, Баку не намерен. Плачь устроенный, Затулиным в СМИ, не вернет ему расположение армянских властей. Что же касается Азербайджана, то здесь хорошо знают Затулина, как рьяного подстрекателя и покровителя сепаратизма на постсоветском пространстве. Если теперь Затулин трансформировался в защитника памятников, то напоминаю, что ранее он неоднократно незаконно посещал Карабах, но предпочитал не замечать оскверненные азербайджанские мечети, наше историческое наследие, расстрелянные памятники Натаван, Бюль-Бюля и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, установленные на их родине в Шуше. Так что, Затулин, не примазывайтесь к Айвазовскому, его память в Вашей защите не нуждается", - говорится в публикации Расима Мусабекова.