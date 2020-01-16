Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения.

Как передает Report, об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Альви Каримов.

Накануне на сайте главы и правительства Чечни было опубликовано распоряжение Рамзана Кадырова, который назначил и.о. главы региона премьера Муслима Хучиева на период своей «временной нетрудоспособности».

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», - пояснил А.Каримов.

По его словам, «конституцией ЧР предусмотрено возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске».