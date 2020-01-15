Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года", - говорится в документе.

Отмечается, что документ подписан 13 января.