Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

Как передает Report, об этом отмечается в Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник отметил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью, а также по пригороду.

"Есть разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на месте "прилетов" работают все соответствующие службы, в частности спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.