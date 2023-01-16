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Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые

Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.
В регионе
16 января 2023 г. 05:38
Ракетный удар России по Запорожью, есть раненые

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

Как передает Report, об этом отмечается в Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник отметил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью, а также по пригороду.

"Есть разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на месте "прилетов" работают все соответствующие службы, в частности спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Zaporojyenin mərkəzinə zərbə endirib, yaralananlar var

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