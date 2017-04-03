Президенту России сообщили о взрывах в метро

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президенту России Владимиру Путину доложено об инциденте в петербургском метро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент глава государства работает в Стрельне.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил "Газете.Ru", что причиной взрывов в метро Санкт-Петербурга может быть теракт.

В связи со взрывами в метро Санкт-Петербурга закрыты семь станций синей ветки. Людей со станций эвакуируют.