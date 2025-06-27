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Путин заявил о подготовке встречи с Трампом

Путин заявил о подготовке встречи с Трампом Президент РФ Владимир Путин назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.
В регионе
27 июня 2025 г. 19:06
Путин заявил о подготовке встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин назвал вполне возможной свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом российский лидер заявил в беседе с журналистами по итогам визита в столицу Беларуси Минск.

"А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить", - сказал Путин.

Он также отметил, что Трамп искренне старается помочь с урегулированием ситуации в Украине.

"То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. Я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - президент РФ.

Путин подчеркнул, что относится к Трампу с большим уважением.

"Я отношусь к действующему президенту США с большим уважением. Он прошел очень большой, тяжелый и небезопасный путь возвращения во власть и в Белый дом. <…> Он мужественный человек, это ясно", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Putin Trampla görüşə hazırlaşdığını açıqlayıb

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