Путин заявил, что ситуация в экономике России стабилизировалась

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Россия оценивает свои усилия по восстановлению экономики как скромные, тем не менее, ситуация стабилизировалась, резервы сохранились, отток капитала по сравнению с прошлым годом сократился в пять раз.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом заседании саммита "Группы двадцати".

В своей речи Путин отметил, что многие мировые лидеры указывают на проблемы и сложности, с которыми сталкивается мир. Однако, по словам российского президента, "сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик".

"Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз. Снижена инфляция в два раза. Дефицит бюджета — 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне — 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего двенадцать с небольшим процентов", — рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас РФ фиксирует небольшой, но рост промышленного производства и других показателей.

"Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата", — заверил Путин.