Путин вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" журнала Time

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин вошел в шорт-лист рейтинга "Человек года" по версии американского журнала Time.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, список был опубликован на сайте издания. В него вошли 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и звезд "шоу-бизнеса".

Помимо Путина, в перечне числятся избранный президент США Дональд Трамп, проигравшая выборы кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Индии Нарендра Моди, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж.