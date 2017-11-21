Путин: Военная операция в Сирии завершается

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Военная операция в Сирии завершается. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Кремля, об этом заявил в Сочи президент России Владимир Путин.

"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — заявил Путин на встрече с Асадом.

На встрече с руководящим составом министерства обороны и Генерального штаба ВС России он также подчеркнул, что "окончательная точка" будет скоро поставлена.

"Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать", — заявил президент России.