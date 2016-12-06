Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности России.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа говорится, что одним из направлений безопасности страны должно стать предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть при использовании информационных технологий.

При этом стратегической целью России должно стать формирование "системы неконфликтных отношений в информационном пространстве".

Документ был подписан 5 декабря и вступил в силу.