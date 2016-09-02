Путин: У России и Турции много совпадающих интересов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Москва видит явную заинтересованность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в полноформатном восстановлении отношений с Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Прежде всего, мы исходим из того, что Турция принесла извинения за инцидент, который произошёл, за гибель наших людей, сделала это прямо, без всяких оговорок, и мы это ценим. Президент Эрдоган пошёл на это, и мы видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией", - отметил глава российского государства.

Он указал, что у России и Турции есть множество совпадающих интересов и в регионе Черного моря, и в глобальном плане, и в регионе Ближнего Востока.