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    Путин: У России и Турции много совпадающих интересов

    Мы видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Москва видит явную заинтересованность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в полноформатном восстановлении отношений с Россией.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

    "Прежде всего, мы исходим из того, что Турция принесла извинения за инцидент, который произошёл, за гибель наших людей, сделала это прямо, без всяких оговорок, и мы это ценим. Президент Эрдоган пошёл на это, и мы видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией", - отметил глава российского государства.

    Он указал, что у России и Турции есть множество совпадающих интересов и в регионе Черного моря, и в глобальном плане, и в регионе Ближнего Востока.

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