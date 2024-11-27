О нас

Путин: Товарооборот с Казахстаном составил почти 28,5 млрд долларов

Путин: Товарооборот с Казахстаном составил почти 28,5 млрд долларов Президент России Владимир Путин считает, что отношения Москвы и Астаны развиваются наилучшим образом.
В регионе
27 ноября 2024 г. 17:55
Путин: Товарооборот с Казахстаном составил почти 28,5 млрд долларов

Президент России Владимир Путин считает, что отношения Москвы и Астаны развиваются наилучшим образом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Астане в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомаром Токаевым в узком составе.

"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - сказал он.

Российский лидер обратил внимание на то, что к нынешним переговорам "подготовлен целый ряд документов: это и совместное заявление, и целый пакет [соглашений] по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров [Казахстана] - почти 28,5 млрд долларов торгового оборота было в прошлом году, он растет, инвестиции приличные - 13 млрд долларов в казахстанскую экономику", - констатировал президент РФ.

"Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство - представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi