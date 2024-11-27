Путин: Товарооборот с Казахстаном составил почти 28,5 млрд долларов

Президент России Владимир Путин считает, что отношения Москвы и Астаны развиваются наилучшим образом.

Президент России Владимир Путин считает, что отношения Москвы и Астаны развиваются наилучшим образом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Астане в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомаром Токаевым в узком составе.

"Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте", - сказал он.

Российский лидер обратил внимание на то, что к нынешним переговорам "подготовлен целый ряд документов: это и совместное заявление, и целый пакет [соглашений] по различным направлениям". "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров [Казахстана] - почти 28,5 млрд долларов торгового оборота было в прошлом году, он растет, инвестиции приличные - 13 млрд долларов в казахстанскую экономику", - констатировал президент РФ.

"Конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки", - признался Путин. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство - представители Казахстана. Глава российского государства отметил и успешность развития межрегионального сотрудничества.