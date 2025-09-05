Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Путин считает Москву лучшим местом для саммита Россия-Украина

    В регионе
    • 05 сентября, 2025
    • 10:18
    Путин считает Москву лучшим местом для саммита Россия-Украина

    Президент РФ Владимир Путин считает Москву лучшим местом для проведения российско-украинского саммита.

    Как сообщает Report, об этом сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

    Российский президент также пообещал обеспечить в Москве безопасность украинского коллеги Владимира Зеленского.

