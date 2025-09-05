Путин считает Москву лучшим местом для саммита Россия-Украина
В регионе
- 05 сентября, 2025
- 10:18
Президент РФ Владимир Путин считает Москву лучшим местом для проведения российско-украинского саммита.
Как сообщает Report, об этом сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Российский президент также пообещал обеспечить в Москве безопасность украинского коллеги Владимира Зеленского.
