    Region
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:21
    Putin Moskvanı Rusiya-Ukrayna sammiti üçün ən yaxşı yer hesab edir

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Moskvanı Rusiya-Ukrayna sammitinin keçirilməsi üçün ən yaxşı yer hesab edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə V.Putin Şərq İqtisadi Forumunda bildirib.

    Rusiya Prezidenti, həmçinin Moskvada ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskinin təhlükəsizliyini təmin edəcəyinə söz verib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Putin Moskva
    Rus Versiası Rus Versiası
    Путин считает Москву лучшим местом для саммита Россия-Украина

