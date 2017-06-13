Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

"Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.