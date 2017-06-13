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    Путин: Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других стран

    Это один из принципов нашей работы

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран в отличие от многих партнеров.

    Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    "Мы в отличие от многих наших партнеров никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы", — сказал Путин в отрывке фильма, который распространил в понедельник телеканал Showtime.

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