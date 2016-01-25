Путин: Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии. Задача Москвы заключается только в том, чтобы помочь легитимной власти этой страны справиться с терроризмом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения со студентами Северокавказского федерального университета.

"Мы никак не собираемся вмешиваться в государственное устройство, в решение проблем, которые стоят перед Сирией и другими странами региона", - заявил В.Путин. "Наша задача только помочь вашему народу, помочь легитимному руководству страны, в данном случае Сирии, бороться с терроризмом, ликвидировать террористов на сирийской земле", - отметил президент России.