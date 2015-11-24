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    Путин: Россия готова выделить госкредит Ирану на 5 млрд. долларов

    Евразэс начнет в прикладном ключе изучение возможностей создания зоны свободной торговли с Ираном

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ РФ и Иран намерены наращивать динамику торговых связей, уделяя внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире использовать нацвалюты во взаимных расчетах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Тегеране, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Мы намерены наращивать динамику наших двусторонних связей. Будем уделять внимание диверсификации товарной номенклатуры, шире использовать национальные валюты во взаимных расчетах", - сказал президент РФ.

    Он также сообщил, что стороны будут активизировать и промышленную кооперацию. "Россия готова выделить на эти цели государственный экспортный кредит в размере 5 млрд. долларов", - сказал Путин. Он добавил, что для совместного сотрудничества отобрано 35 приоритетных проектов в области энергетики, строительства, морских терминалов, железных дорог и т.д.

    Кроме того, по словам президента РФ, "Евразийский экономический союза начнет в прикладном ключе изучение возможностей создания зоны свободной торговли с Ираном".

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