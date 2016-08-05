​Путин: Россия, Азербайджан и Иран наладили диалог в области противостояния терроризму

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Москва и Баку уже взаимодействуют в области борьбы с терроризмом как в рамках Антитеррористического центра СНГ, так и на двусторонней основе.

Как заявил Report, об этом в интервью АзерТАдж заявил президент России Владимир Путин в преддверии поездки в Баку для участия во встрече лидеров Азербайджана, Ирана и России.

"Конечно, нас не могут не беспокоить два крупных очага нестабильности – афганский и ближневосточный – в непосредственной близости от границ России, Азербайджана и Ирана. От них исходит опасная угроза международного терроризма и трансграничной преступности, прежде всего связанная с ростом потоков наркотиков, контрабанды оружия, перемещения боевиков", - заявил В.Путин.

Президент указал на необходимость противостояния терроризму совместными усилиями, опираясь на нормы и принципы международного права, при координирующей роли ООН.

"Здесь не должно быть двойных стандартов, нельзя делить террористов на "хороших" и "плохих". И, конечно, недопустимо и крайне опасно пытаться использовать террористические и радикальные, экстремистские группировки в политических или геополитических интересах", - подчеркнул он.

Глава российского государства отметил, что Россия, Азербайджан и Иран уже наладили тесный диалог в области противостояния терроризму. В.Путин подчеркнул, что Москва и Баку уже взаимодействуют как в рамках Антитеррористического центра СНГ, так и на двусторонней основе.

По его словам, ключевые подходы России близки с иранскими.

"Совместно с иранскими партнёрами осуществляем операцию по пресечению контрабандных каналов поставки наркотиков "Чистый Каспий". Большой потенциал есть у форума "Каспийская антинаркотическая пятёрка". Считаю, что существуют очень неплохие перспективы активизации антитеррористического и антинаркотического взаимодействия и в трёхстороннем формате", - заявил В.Путин.