Путин рассказал об уникальном российском оружии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" принимали участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

"В их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации", - сказал В.Путин.

По словам главы государства, такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира.