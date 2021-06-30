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Путин рассказал о своём преемнике

Путин рассказал о своём преемнике "Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин".
В регионе
30 июня 2021 г. 15:42
Путин рассказал о своём преемнике
Владимир Путин

"Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос о своём преемнике.

Глава государства отметил, что решение о том, кто в конечном итоге должен возглавить российское государство остаётся за гражданами: "Граждане осуществляют своё право выбора с помощью прямого тайного голосования".

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