Путин рассказал о деталях переговоров с Абэ

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал подробности встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ; стороны, в частности, обсудили возможность заключения мирного договора и вопросы сотрудничества в экономике, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы вчера в Нагато провели обстоятельные переговоры с премьер-министром, в ходе которых обсудили состояние всего комплекса российско-японских отношений, в том числе и вопросы политического характера, возможность заключения мирного договора", — заявил Путин.

Владимир Путин также отметил, что экономическое сотрудничество между странами поможет "создать фундамент, необходимый для налаживания подлинно партнерских отношений".

"Экономики России и Японии взаимодополняемы и практически лишены конкурентных противоречий", — подчеркнул президент.

Синдзо Абэ отметил, что Москва и Токио смогли конкретизировать план совместной работы, который японский премьер предложил семь месяцев назад в Сочи. Предложения Японии включают восемь пунктов и предполагают развитие взаимоотношений, в том числе в сфере энергетики, экономики, инфраструктуры.