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Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от COVID-19

Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от COVID-19 Президент РФ: До таких как я вакцины пока не добрались
В регионе
17 декабря 2020 г. 13:49
Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от COVID-19

"Те вакцины, которые поступают сейчас в оборот представлены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких как я вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным". Как передает российское бюро Report, об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что уверен в необходимости всеобщей вакцинации от коронавируса.

"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая - 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты", - сказал президент РФ.

При этом, глава российского государства подчеркнул, что оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает.

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