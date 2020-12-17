Путин рассказал, будет ли он вакцинироваться от COVID-19

Президент РФ: До таких как я вакцины пока не добрались

"Те вакцины, которые поступают сейчас в оборот представлены для граждан в определенной возрастной зоне. До таких как я вакцины пока не добрались. Я человек законопослушный и прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным". Как передает российское бюро Report, об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что уверен в необходимости всеобщей вакцинации от коронавируса.

"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать, и начала производить вакцину - и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая - 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты", - сказал президент РФ.

При этом, глава российского государства подчеркнул, что оборудования для производства нужного количества вакцины от коронавируса в России пока не хватает.