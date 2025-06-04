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Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским

Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Президент России Владимир Путин впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским Львом XIV.
В регионе
4 июня 2025 г. 21:06
Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским

Президент России Владимир Путин впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским Львом XIV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно информации, Путин обратил внимание Папы на эскалацию конфликта с Украиной, а также поблагодарил за готовность содействовать в его урегулировании. Российский лидер подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем.

В пресс-службе Кремля отметили, что Россия и Ватикан договорились укреплять связи на базе духовных ценностей.

"С обеих сторон отмечен большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым престолом. Условлено продолжить усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

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