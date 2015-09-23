​Путин проведет переговоры с президентом Турции

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент Турции приедет в Москву с рабочим визитом, чтобы принять участие в церемонии открытия после реконструкции Московской Соборной мечети.

Ожидается, что на предстоящих переговорах стороны обсудят широкий спектр вопросов политической и экономической повестки дня, в том числе обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, создании газопровода "Турецкий поток".