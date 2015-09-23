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    ​Путин проведет переговоры с президентом Турции

    Эрдоган примет участие в церемонии открытия после реконструкции Московской Соборной мечети

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу  Кремля, президент Турции приедет в Москву с рабочим визитом, чтобы принять участие в церемонии открытия после реконструкции Московской Соборной мечети. 

    Ожидается, что на предстоящих переговорах стороны обсудят широкий спектр вопросов политической и экономической повестки дня, в том числе обменяются мнениями по ситуации на Ближнем Востоке,  создании  газопровода "Турецкий поток".

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