​Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, передает Report.

По его словам, необходимо проанализировать это решение, в том числе то, что лежит на поверхности.

“Например, нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия. Наказания не могут носить коллективного характера, распространяться на людей, которые к определённым нарушениям не имеют никакого отношения и все это понимают.

Но если кто-то из них принимает решение о коллективных наказаниях, то мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие”.