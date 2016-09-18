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    Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы

    Глава государства пришёл на избирательный участок номер 2151

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин проголосовал в рамках единого дня голосования.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, глава государства пришёл на избирательный участок номер 2151, который находится в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Президент традиционно голосует здесь по месту своей прописки.

    Получив бюллетень для голосования у представителя избирательной комиссии, Путин зашёл в кабинку, чтобы выполнить свой гражданский долг.

    Путин пришел на избирательный участок в 12.30, он пожал руки сотрудникам избирательной комиссии, согласно требованиям, предъявил свой паспорт, после чего получил два избирательных бюллетеня и зашел в кабинку для голосования.

    Сделав свой выбор, глава государства опустил бюллетени в урну для голосования.

    Отвечая на вопрос журналистов, как он планирует отметить единый день голосования, Путин сказал: "На работу поеду". Журналисты также поинтересовались выбором, который сделал президент.

    "Мне есть, за кого голосовать. Разве вы не в курсе?" — ответил Путин.

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