Путин: Продолжение создания США стратегической ПРО несет угрозу и самим Штатам

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Продолжение создания США стратегической ПРО несет угрозу не только России и европейским странам, но и самим США. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.

"Это представляет собой не только угрозу безопасности для России, но и для всего мира в силу возможного нарушения стратегического баланса сил. Думаю это опасно и для самих США, так как несет опасную иллюзию неуязвимости, усиливает стремление к односторонним, часто непродуманным решениям и дополнительным рискам", — заявил президент РФ.

По словам президента, Россия не станет втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом надежно и гарантированно обеспечит свою обороноспособность в новых условиях.