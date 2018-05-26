Путин призвал страны Запада не переходить "красную черту" в отношениях с РФ

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не должны переходить "красную черту" в отношениях с РФ.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление президента прозвучало на полях ПМЭФ.
Российский лидер предостерег НАТО от развертывания систем противоракетной обороны и других вооружений на границах с Россией.
"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить", – сказал Путин.
Путин также призвал страны Запада с уважением относиться к российским интересам.
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