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    Путин призвал страны Запада не переходить "красную черту" в отношениях с РФ

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не должны переходить "красную черту" в отношениях с РФ.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление президента прозвучало на полях ПМЭФ. 

    Российский лидер предостерег НАТО от развертывания систем противоракетной обороны и других вооружений на границах с Россией.

    "Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить", – сказал Путин.

    Путин также призвал страны Запада с уважением относиться к российским интересам.

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