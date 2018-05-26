Путин призвал страны Запада не переходить "красную черту" в отношениях с РФ

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не должны переходить "красную черту" в отношениях с РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, заявление президента прозвучало на полях ПМЭФ.

Российский лидер предостерег НАТО от развертывания систем противоракетной обороны и других вооружений на границах с Россией.

"Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить", – сказал Путин.

Путин также призвал страны Запада с уважением относиться к российским интересам.