Путин призвал естественных монополистов вести себя скромнее

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым президент России Владимир Путин заявил, что инфраструктурные монополисты должны начать вести себя скромнее, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нужно, чтобы они знали, были готовы, как вы правильно сказали, чтобы поскромнее себя вести - не в ущерб, естественно, качеству. Если мы хотим подавить инфляцию, в таком ключе и должны работать", - сказал он.

По словам Артемьева, в данный момент сложились все факторы для перехода на формульное тарифообразование, которое позволит дать горизонт планирования на пять-семь лет.