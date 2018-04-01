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    Путин принял отставку Тулеева

    © Foto: "RİA Novosti"

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    Отмечается, что временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

    Указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Тулеев обратился к Путину с заявлением об отставке. Позднее он объяснил своё решение. 

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