Путин принял отставку Тулеева

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Тулеев обратился к Путину с заявлением об отставке. Позднее он объяснил своё решение.
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